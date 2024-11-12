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تعيين مدير شرطة جديد في عدن - أخبار كلمتك

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تعيين مدير شرطة جديد في عدن - أخبار كلمتك

تعيين مدير شرطة جديد في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:45 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدر مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي قرارا بتعيين مديرا جديدا لشرطة القاهرة.
وقضى قرار الشعيبي بتعيين العقيد حسين صالح مسهر مديراً لشرطة القاهرة.
ولقي القرار اشادات واسعة كون العقيد مسهر بلغت خدمته ٢٥ عاما وهو من الكوادر بوزارة الداخلية.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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