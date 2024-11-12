اصدر مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي قرارا بتعيين مديرا جديدا لشرطة القاهرة.
وقضى قرار الشعيبي بتعيين العقيد حسين صالح مسهر مديراً لشرطة القاهرة.
ولقي القرار اشادات واسعة كون العقيد مسهر بلغت خدمته ٢٥ عاما وهو من الكوادر بوزارة الداخلية.
تعيين مدير شرطة جديد في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:45 مساءً - كلمتك/خاص:
اصدر مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي قرارا بتعيين مديرا جديدا لشرطة القاهرة.
اصدر مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي قرارا بتعيين مديرا جديدا لشرطة القاهرة.
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