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حديث جنوبي صارم بشأن جريمة قتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

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حديث جنوبي صارم بشأن جريمة قتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

حديث جنوبي صارم بشأن جريمة قتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - كلمتك: خاص

علق عضو الجمعية الوطنية وضاح بن عطية على جريمة قتل الجنود السعوديين بمحافظة حضرموت


وقال بن عطية في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏الادانات والاستنكار غير كافي عن جريمة الغدر البشعة التي ارتكبها أحد ضباط المنطقة الأولى والمنتمي إلى محافظة عمران الشمالية والاكثر إيلاماً هو التواطؤ مع المجرم وتهريبه !


وتابع بالقول:
الأشقاء أتوا دعم وإسناد لنا والغدر بهم مؤشر خطير ولابد أن يقرأ هذا الحدث من كل الزوايا ووضع  حلول جذرية حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات الجبانة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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