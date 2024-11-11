حديث جنوبي صارم بشأن جريمة قتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - كلمتك: خاص
علق عضو الجمعية الوطنية وضاح بن عطية على جريمة قتل الجنود السعوديين بمحافظة حضرموت
وقال بن عطية في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
الادانات والاستنكار غير كافي عن جريمة الغدر البشعة التي ارتكبها أحد ضباط المنطقة الأولى والمنتمي إلى محافظة عمران الشمالية والاكثر إيلاماً هو التواطؤ مع المجرم وتهريبه !
وتابع بالقول:
الأشقاء أتوا دعم وإسناد لنا والغدر بهم مؤشر خطير ولابد أن يقرأ هذا الحدث من كل الزوايا ووضع حلول جذرية حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات الجبانة
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