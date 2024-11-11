صاروخ حوثي يتسبب بحريق في اسرائيل - أخبار كلمتك

اندلعت حرائق في منطقة بيت شيمش قرب مدينة القدس في فلسطين المحتلة، اليوم الاثنين، إثر سقوط شظايا صواريخ اعتراضية عليها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأنّ حرائق اندلعت في بيت شيمش الواقعة غربي مدينة القدس ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية، إثر اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخاً أطلق من قبل الحوثيين في اليمن.

من جانبه، قال جيش الاحتلال، إنه اعترض صاروخاً أطلق من قبل جماعة الحوثي قبل أن يعبر الأجواء الإسرائيلية. وسبق ذلك إعلان الجيش انطلاق صفارات الإنذار في بيت شيمش ومناطق أخرى قرب القدس. وكان الجيش قد قال في بيان سابق إنه رصد صاروخاً عبر من جهة الشرق باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية.