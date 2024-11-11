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عاجل :جماعة الحوثي تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية كبرى استهدفت هذا الأمر في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

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عاجل :جماعة الحوثي تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية كبرى استهدفت هذا الأمر في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

عاجل :جماعة الحوثي تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية كبرى استهدفت هذا الأمر في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً - كلمتك/ خاص

بيانٌ صادرٌ عنِ جماعة الحوثي 
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطينَ المحتلةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله، ما أدى إلى نشوبِ حريقٍ في محيطِ الموقعِ المستهدف.

وقد نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي "فلسطين2" وحققَ هدفَهُ بفضلِ الله.
إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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