افادت مصادر بوفاة 7 مواطنين وجرح آخرين نتيجة انهيارات صخرية في منطقة بيت البرص بعزلة بني الخياط بمديرية الطويلة بالمحويت
واشارت المصادر الى ان فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 3 مصابين من مكان الانهيارات الصخرية بمنطقة بيت البرص في عزلة بني الخياط بمديرية الطويلة
عاجل:وفاة ٧ اشخاص ومفقودين عقب انهيارات صخرية فوق قرية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:31 صباحاً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بوفاة 7 مواطنين وجرح آخرين نتيجة انهيارات صخرية في منطقة بيت البرص بعزلة بني الخياط بمديرية الطويلة بالمحويت
افادت مصادر بوفاة 7 مواطنين وجرح آخرين نتيجة انهيارات صخرية في منطقة بيت البرص بعزلة بني الخياط بمديرية الطويلة بالمحويت
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