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عاجل:وفاة ٧ اشخاص ومفقودين عقب انهيارات صخرية فوق قرية - أخبار كلمتك

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عاجل:وفاة ٧ اشخاص ومفقودين عقب انهيارات صخرية فوق قرية - أخبار كلمتك

عاجل:وفاة ٧ اشخاص ومفقودين عقب انهيارات صخرية فوق قرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:31 صباحاً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بوفاة 7 مواطنين وجرح آخرين نتيجة انهيارات صخرية في منطقة بيت البرص بعزلة بني الخياط بمديرية الطويلة بالمحويت
واشارت المصادر الى ان فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 3 مصابين من مكان الانهيارات الصخرية بمنطقة بيت البرص في عزلة بني الخياط بمديرية الطويلة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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