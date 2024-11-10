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الرئيس العليمي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية - أخبار كلمتك

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الرئيس العليمي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - كلمتك/خاص:

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاحد، الى الرياض للمشاركة في اعمال القمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي وصل الرياض للمشاركة في قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة التي دعت اليها السعودية للبحث في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأشاد الرئيس العليمي، بـ "حُسن الاعداد والتحضير الجيد لأعمال قمة المتابعة العربية الاسلامية، تأكيدا لدور السعودية الرائد في خدمة التضامن العربي والإسلامي، والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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