الرئيس العليمي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية - أخبار كلمتك

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاحد، الى الرياض للمشاركة في اعمال القمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي وصل الرياض للمشاركة في قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة التي دعت اليها السعودية للبحث في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأشاد الرئيس العليمي، بـ "حُسن الاعداد والتحضير الجيد لأعمال قمة المتابعة العربية الاسلامية، تأكيدا لدور السعودية الرائد في خدمة التضامن العربي والإسلامي، والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

