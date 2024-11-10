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حملة " شكرا_مملكة الحزم" تعبر عن إدانتها واستنكارها العمل الإرهابي الذي استهدف القوات السعودية في سيئون - أخبار كلمتك

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حملة " شكرا_مملكة الحزم" تعبر عن إدانتها واستنكارها العمل الإرهابي الذي استهدف القوات السعودية في سيئون - أخبار كلمتك

حملة " شكرا_مملكة الحزم" تعبر عن إدانتها واستنكارها العمل الإرهابي الذي استهدف القوات السعودية في سيئون - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - كلمتك/خاص:

أعربت الحملة الشعبية  في اليمن "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير"، .و "شكرا_مصر_أم_الدنيا" عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي أسفر عن إستشهاد اثنين وإصابة آخر من أبطال قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بمدينة سيئون في محافظة حضرموت.

 

 

وقال، المستشار "فراس اليافعي" رئيس  الحملة الشعبية  في اليمن "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير".و "شكرا_مصر_أم_الدنيا رئيس،و رئيس مؤسسة (الحقيقة) لإعلام  رئيس التحرير :أن الانتصارات المتلاحقة أبطال قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة، تؤكد العزم على طي صفحة الأذرع الإيرانية في اليمن بشكل تام وإلى الأبد. وأشار في بلاغ صحفي للحملة الشعبية لشكرا المملكة العربية السعودية .

 

وأشار  أن :  شهداء المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات و شهداء التحالف العربي  الذين ضحوا من أجل حرية اليمن سيخلدون في ذاكرة الوطن وتاريخه ووجدان أبنائه، لما قدموه من تضحيات لإرساء قيم الكرامة والمبادئ الإنسانية. وأضاف أن أبناء اليمن عامة  لن ينسوا شهداء دول التحالف الذين ضحوا بدمائهم هذه الأرض الطاهرة، في مواجهة التهديد الإيراني ومحاربة الإرهاب، ونبذ العنف والتطرف.

وترحم "اليافعي" على أرواح الشهداء الأبطال، وتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعب ،ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان  (حفظهما الله)   وإلى معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، واسر واهالي الشهداء الأبطال ، ورفاقهم من قيادات وضباط و افراد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن  .

 

مؤكدا :  أن الحملة سوف تقوم برسم صور الشهدين على جدارية "الشهداء لا يموتون" خلّدت الجدارية في العاصمة المؤقتة عدن على جدران مبنى ديوان العاصمة المؤقتة  عدن ،   أسماء وصور شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن من التحالف العربي والمقاومة الشعبية في عام 2017م

 

وكانت الحملة الشعبية لشكرا المملكة العربية السعودية و دولة الأمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية و كافة دول التحالف العربي لدعم اليمن

 , أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف..
وأطلقت حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" موقعها الاليكتروني على الرابط ( Thanks-ksa-uae.info )

 

وقامت الحملة الشعبية لشكر  السعودية والإمارات و مصر  بتكريم عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة  ومعظم دول التحالف العربي . كما قامت حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير بتكريم سفراء دول التحالف العربي.

 

وتأتي جداريه (الشهداء لا يموتون) ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمتها حملة “شكراً مملكة الحزم وشكراً إمارات الخير” تخليداً لشهداء السعودية والإمارات وشهداء الوطن . على ثلاث مراحل هي الأكبر من الأعمال التي قامت بها الحملة وحضت حينها باهتمام أعلامي غير مسبوق لكافة دول التحالف العربي وكان دولة رئيس الوزراء السابق رئيس مجلس الشورى حاليا د . أحمد عبيد بن دغر أزاح الستار عن المرحلة الأخيرة من الجدارية في 19 يونيو, 2017.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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