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يحدث الان.. ازدحام كبير باهم طريق في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

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يحدث الان.. ازدحام كبير باهم طريق في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

يحدث الان.. ازدحام كبير باهم طريق في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا موطنون في عدن لكريتر سكاي من ازدحام كبير  غير مبرر تسببت به نقطة امنية تم استحداثها مقابل مستشفى البريهي مما يؤدي لتعطل مصالح الناس وتأخرهم عن مشاغلهم فضلاً عمن لديه حالة طارئة بحسب حديثهم. 
واشاروا بان هذه النقطة تم استحداثها بعد قرار رفع النقطة التي في بداية خط الجسر وتم نقل أفرادها للنقطة الجديدة وهي التي سببت الازدحام والمعاناة. 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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