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الكشف عن سبب عدم ضخ وقود الديزل الى محطات الكهرباء في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن سبب عدم ضخ وقود الديزل الى محطات الكهرباء في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب عدم ضخ وقود الديزل الى محطات الكهرباء في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:رسالة مختصرة الى التاجر بن دول مورد الشحنة الاخيرة من الديزل والمتواجدة حاليا في مصافي عدن كل التجار والموردين يعلمون ان الحكومة في الظرف الراهن تتأخر في دفع مستحقات موردي المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء ، وانتم وجميع من تقدم للمناقصة على علم بان الحكومة في حالة ضعف .
واضاف: فلماذا تقدمتم للتوريد اذن وانتم تعلمون ان كل من سبقكم في التوريد تم تأخير مستحقاتهم.
على المورد ان يكون مرنا ولايستخدم لوي الذراع ، طالما وانه على علم بطريقة السداد الحكومية ، وان يكون جاهزا ويعمل حسابه لكل الاحتمالات في حالة تاخير سداد المستحقات 
واختتم:او يتجنب التوريد وتعذيب المواطنين ان كان لا يصبر على تأخير المستحقات فهناك غيره من التجار يصبرون ، والحكومة في الاخير ستقوم بالتسديد ولو متأخرا سلام الله على عبدالرحمن العوادي ورد كامل الشحنات التي رست مناقصتها عليه وضخها الى محطات الكهرباء في حينه ، والى الان لا زال يسأل الدولة مستحقات سابقة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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