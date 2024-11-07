الكشف عن سبب عدم ضخ وقود الديزل الى محطات الكهرباء في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:رسالة مختصرة الى التاجر بن دول مورد الشحنة الاخيرة من الديزل والمتواجدة حاليا في مصافي عدن كل التجار والموردين يعلمون ان الحكومة في الظرف الراهن تتأخر في دفع مستحقات موردي المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء ، وانتم وجميع من تقدم للمناقصة على علم بان الحكومة في حالة ضعف .

واضاف: فلماذا تقدمتم للتوريد اذن وانتم تعلمون ان كل من سبقكم في التوريد تم تأخير مستحقاتهم.

على المورد ان يكون مرنا ولايستخدم لوي الذراع ، طالما وانه على علم بطريقة السداد الحكومية ، وان يكون جاهزا ويعمل حسابه لكل الاحتمالات في حالة تاخير سداد المستحقات

واختتم:او يتجنب التوريد وتعذيب المواطنين ان كان لا يصبر على تأخير المستحقات فهناك غيره من التجار يصبرون ، والحكومة في الاخير ستقوم بالتسديد ولو متأخرا سلام الله على عبدالرحمن العوادي ورد كامل الشحنات التي رست مناقصتها عليه وضخها الى محطات الكهرباء في حينه ، والى الان لا زال يسأل الدولة مستحقات سابقة.