افاد مواطنون بحدوث انفجار باعمدة الانارة فور عودة الكهرباء بحي بكريتر.
وقال مواطنون:اشتغلت الكهرباء عقب انقطاع ١٣ ساعة وتسببت الكهرباء بحدوث انفجارات باعمدة الانارة بالحارة القريبة من شرطة كريتر.
وتسببت الانفجارات بحالة هلع بصفوف كبار السن الذين فرو من المكان.
حدوث انفجار بأعمدة الانارة بسبب عودة الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:02 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون بحدوث انفجار باعمدة الانارة فور عودة الكهرباء بحي بكريتر.
افاد مواطنون بحدوث انفجار باعمدة الانارة فور عودة الكهرباء بحي بكريتر.
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