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قتيل وجرحى إثر اشتباكات قبلية في شبوة - أخبار كلمتك

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قتيل وجرحى إثر اشتباكات قبلية في شبوة - أخبار كلمتك

قتيل وجرحى إثر اشتباكات قبلية في شبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - كلمتك/ خاص

قُتل شخص وأصيب آخر خلال اشتباكات بين مسلحين قبليين في إحدى مناطق محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية إن شخص يُدعى صادق جلال أرجوش قتل وأصيب آخر خلال اشتباكات بين عائلتين من قبيلة المحيقني بني أيوب في منطقة بربر بمديرية مرخة العليا.

وأضافت المصادر أن الضحية من محافظة لحج، تصادف تواجده أثناء اندلاع الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة، دون ذكر أسباب الاشتباكات.

وذكرت بعض المصادر أن الاشتباكات جاءت على خلفية ثأر قبلي، مشيرة إلى أن شخصاً ينتمي إلى قبيلة المحاقني متهم بالقتل وكان يركب مع الصبيحي على دراجته النارية.

وأشارت إلى أن مسلحاً طاردهم وأطلق النار على الدراجة النارية، بقصد استهداف الراكب، إلا أن المستهدف أصيب، وقُتل أرجوش.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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