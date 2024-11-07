قتيل وجرحى إثر اشتباكات قبلية في شبوة - أخبار كلمتك

قُتل شخص وأصيب آخر خلال اشتباكات بين مسلحين قبليين في إحدى مناطق محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية إن شخص يُدعى صادق جلال أرجوش قتل وأصيب آخر خلال اشتباكات بين عائلتين من قبيلة المحيقني بني أيوب في منطقة بربر بمديرية مرخة العليا.

وأضافت المصادر أن الضحية من محافظة لحج، تصادف تواجده أثناء اندلاع الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة، دون ذكر أسباب الاشتباكات.

وذكرت بعض المصادر أن الاشتباكات جاءت على خلفية ثأر قبلي، مشيرة إلى أن شخصاً ينتمي إلى قبيلة المحاقني متهم بالقتل وكان يركب مع الصبيحي على دراجته النارية.

وأشارت إلى أن مسلحاً طاردهم وأطلق النار على الدراجة النارية، بقصد استهداف الراكب، إلا أن المستهدف أصيب، وقُتل أرجوش.