وزير سابق: هذه الخطوة ستكسب التكتل الوطني للأحزاب المصداقية و ستنهي هذا الامر - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح ان الحكومة الحالية انعكاس وتمثيل عملي وتنفيذي للتكتل الوطني للمعارضة الذي تم اشهاره في العاصمة المؤقتة عدن...
واضاف : لذا يفترض تعكس عمليا اهدافه ورؤيته في كل مهامها.. ويقع على التكتل تقييم وتقويم عمل الحكومة خلال المرحلة السابقة موضوعيا..ايجابيات وسلبيات..وتقويم عملها ووضع ضوابط لمهامها كي تتسق مع ما تم اعلانه من اهداف ومبادئ وتطلعات اعلن عنها التكتل كاساس لقيامه.
واختتم: تلك الخطوة ستكسب التكتل المصداقية وستنهي حالة اللغط حول قيامه ومدى استمراره.
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