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الكشف عن سكان منطقة بصنعاء يدفعون قرابة ٣ مليار ريال للمرور من هذا الطريق - أخبار كلمتك

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الكشف عن سكان منطقة بصنعاء يدفعون قرابة ٣ مليار ريال للمرور من هذا الطريق - أخبار كلمتك

الكشف عن سكان منطقة بصنعاء يدفعون قرابة ٣ مليار ريال للمرور من هذا الطريق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاقتصادي علي التويتي:مطبات بلاد الروس تكلف مالكي السيارات والناقلات سنويا 2.65 مليار ريال المسافة 10 كيلو متر٠من قحازة إلى نقيل يسلح33 مطبًا في 10 كيلو فقط من دون الحفر

واضاف:تكبّد هذه المطبات مالكي السيارات والناقلات ملايين الريالات يوميًا سواء بالوقود أو قطع الغيار أو الوقت
كما أن المطبات تتسبب بتجمع المياه مما يسبب انتهاء الأسفلت وتصبح حفرًا وتتوسع مع الوقت وكل عام صيانة للطريق ولو أقلكم أن هذه المطبات تخسر مالكي السيارات ما لا يقل عن 2.2 مليار ريال سنويًا مابتصدقوا

واختتم:إذا كان متوسط المرور 5000 سيارة يوميًا 1.825 مليون سيارة سنويًا٠فإن المطبات تتسبب بصرف 2 لتر وقود زيادة لكل سيارة 3،650،000 مليون لتر سنويًا
1.733 مليار ريال قيمة الوقود فقط
و500 ريال لكل سيارة إهلاك قطع غيار 912 مليون ريال سنويًا

هيا كم تقدر تجارة الفراولة والفرسك والدباء التي تم عمل المطبات من شأن بيعهن؟

من ينقذنا منهن؟ كل 300 متر مطب وبعض الأوقات ما تعرف بالمطب إلا وأنت قريب منه ويطحن لك السيارة طحنًا.

تم رفع بعض النقاط من هناك وهذا شيء جيد زيدوا امسحوا لنا المطبات يا منعاه 
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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