الكشف عن سكان منطقة بصنعاء يدفعون قرابة ٣ مليار ريال للمرور من هذا الطريق - أخبار كلمتك

قال الاقتصادي علي التويتي:مطبات بلاد الروس تكلف مالكي السيارات والناقلات سنويا 2.65 مليار ريال المسافة 10 كيلو متر٠من قحازة إلى نقيل يسلح33 مطبًا في 10 كيلو فقط من دون الحفر

واضاف:تكبّد هذه المطبات مالكي السيارات والناقلات ملايين الريالات يوميًا سواء بالوقود أو قطع الغيار أو الوقت

كما أن المطبات تتسبب بتجمع المياه مما يسبب انتهاء الأسفلت وتصبح حفرًا وتتوسع مع الوقت وكل عام صيانة للطريق ولو أقلكم أن هذه المطبات تخسر مالكي السيارات ما لا يقل عن 2.2 مليار ريال سنويًا مابتصدقوا

واختتم:إذا كان متوسط المرور 5000 سيارة يوميًا 1.825 مليون سيارة سنويًا٠فإن المطبات تتسبب بصرف 2 لتر وقود زيادة لكل سيارة 3،650،000 مليون لتر سنويًا

1.733 مليار ريال قيمة الوقود فقط

و500 ريال لكل سيارة إهلاك قطع غيار 912 مليون ريال سنويًا

هيا كم تقدر تجارة الفراولة والفرسك والدباء التي تم عمل المطبات من شأن بيعهن؟

من ينقذنا منهن؟ كل 300 متر مطب وبعض الأوقات ما تعرف بالمطب إلا وأنت قريب منه ويطحن لك السيارة طحنًا.

تم رفع بعض النقاط من هناك وهذا شيء جيد زيدوا امسحوا لنا المطبات يا منعاه

