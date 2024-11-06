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الرئيسية اخبار اليمن

فتحي بن لزرق:اثبت الجنوبيين هذا الامر بشان الوضع في عدن - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق:اثبت الجنوبيين هذا الامر بشان الوضع في عدن - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:اثبت الجنوبيين هذا الامر بشان الوضع في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:37 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي فتحي بن لزرق:والله أنك تشعر بالآسى أنه وبعد عشر سنوات على تحرير"عدن" لايزال مطلب الناس يراوح عند حلم تشغيل التيار الكهربائي لساعات قليلة!.
ما هذه الأماني الغريبة ؟ هذا الحلم لاوجود له في الصومال ولا في زائير ولا في اقاصي غرب الهند..
واضاف:لاوجود له في "إريتريا" التي لاتملك لا مطر ولا نفط ولا سياحة ولا زراعة .
واختتم:الحقيقة التي نتهرب منها ويتهرب منها المجتمع ويعجز كثيرون عن قولها هي ان "الجنوبيين" الذين اداروا عدن منذ العام ٢٠١٥ من شتى المشارب والإتجاهات والتوجهات فشلوا في امتحان الدولة وإدارة المؤسسات وان ذريعة ان العالم لا يساعدنا وان ثمة من يتآمر علينا لم تعد مجدية وان المطلع على خفايا الأمور سيدرك ان ما يتم نهبه من إيرادات هذه المدينة لا يكفي فقط لإضاءتها فقط بل يكفي لإضاءة اليمن كلها..
لك الله ياعدن ..
نقطة على السطر "أنتهى".


 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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