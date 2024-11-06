ضعف شديد بخدمة الانترنت - أخبار كلمتك

تشهد خدمة الإنترنت، في اليمن، تراجعًا غير مسبوق، في ظل استمرار التغييرات الحوثية في أسعار الباقات بشكل شبه شهري.

وشكا مستخدمون، من بطء خدمة الإنترنت، خلال الأيام الماضية، في كافة الفئات التي تقدمها الاتصالات اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وقال مستخدمون لخدمة الإنترنت الثابت ADSL إن الخدمة تتعرض لضعف شديد وانقطاعات متكررة، في مختلف الأوقات خلال الأسابيع الماضية، دون توضيح من قبل الاتصالات حول تلك المشكلات.

من جانبه، شكا مستخدمة خدمة الإنترنت المحمول، وخدمات 4G من ضعف شديد في الخدمة، فيما أرجعت الاتصالات، تلك المشكلات إلى تحديثات تجريها الشركة المزودة، على الخدمة.

وخلال الأيام الماضية، تعرضت كافة خدمات سداد الفواتير لمشكلة تقنية، دون معرفة الأسباب، أو صدور أي توضيح من الشركة.

يأتي ذلك في ظل مطالبات بتوفير أجهزة خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، وتخفيض أسعارها، لكسر احتكار مليشيا الحوثي لخدمات الإنترنت.