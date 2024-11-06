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ضعف شديد بخدمة الانترنت - أخبار كلمتك

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ضعف شديد بخدمة الانترنت - أخبار كلمتك

ضعف شديد بخدمة الانترنت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:30 صباحاً - كلمتك/خاص:

تشهد خدمة الإنترنت، في اليمن، تراجعًا غير مسبوق، في ظل استمرار التغييرات الحوثية في أسعار الباقات بشكل شبه شهري.

وشكا مستخدمون، من بطء خدمة الإنترنت، خلال الأيام الماضية، في كافة الفئات التي تقدمها الاتصالات اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وقال مستخدمون لخدمة الإنترنت الثابت ADSL إن الخدمة تتعرض لضعف شديد وانقطاعات متكررة، في مختلف الأوقات خلال الأسابيع الماضية، دون توضيح من قبل الاتصالات حول تلك المشكلات.

من جانبه، شكا مستخدمة خدمة الإنترنت المحمول، وخدمات 4G من ضعف شديد في الخدمة، فيما أرجعت الاتصالات، تلك المشكلات إلى تحديثات تجريها الشركة المزودة، على الخدمة.

وخلال الأيام الماضية، تعرضت كافة خدمات سداد الفواتير لمشكلة تقنية، دون معرفة الأسباب، أو صدور أي توضيح من الشركة.

يأتي ذلك في ظل مطالبات بتوفير أجهزة خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، وتخفيض أسعارها، لكسر احتكار مليشيا الحوثي لخدمات الإنترنت.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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