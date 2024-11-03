دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تحديد موعد الامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحديد موعد الامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

تحديد موعد الامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك(خاص):

أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ممثلا بمديرها العام الدكتورة نوال جواد سالم جدول سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي (2024-2025) بمحافظة عدن.

وجاء ذلك وفقا للآلية التي وضعت في التعميم الصدار من قبل وزارة التربية والتعليم في محطة الانطلاقة ، والذي حمل تفاصيل الممر التعليمي المرتبط ، بتحديد زمن كل فصل .

وبحسب الجدول الصادر ، سيكون الأربعاء الموافق 27/ 11/ 2024م هو بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول على أن تنتهي تنتهي الخميس الموافق 12/ 12/ 2024م .

مدير عام مكتب التربية عدن الدكتورة نوال جواد أكدت ان التحديد والتعميم المنزل ، هو مساحة الالتزام والتقيد بما جاء في الجدول والمؤكد للتقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم بعدن للعام (2024- 2025) .

مؤكدة في اطار ذلك على أهمية ضرورة تفعيل دور الكنترول المدرسي في عملية الرصد والادخال لبيانات الطلاب ودرجاتهم ، وتنفيذ الاختبارات واجراءاتها في نفس الفترات الدراسية الحالية مع مراعاة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ، كما شددت جواد على تسليم الكشوفات النهائية بعد إعلان النتيجة بتاريخ 20/ 12/ 2024م في جميع المراحل للفصل الأول ، وفقا لما هو موضوع في نطاق العمل الممنهج الذي يضمن وصول البيانات في وقتها ، تجنبا لاي خطا ، قد يؤثر على ، التنفيذ الشامل للعملية الاختبارية من البداية حتى النهاية.

محملة المسؤولية الكاملة لكل مدير إدارة في مدرسة يخالف هذه الإجراءات .. متمنية لجميع أبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق