تحديد موعد الامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ممثلا بمديرها العام الدكتورة نوال جواد سالم جدول سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي (2024-2025) بمحافظة عدن.

وجاء ذلك وفقا للآلية التي وضعت في التعميم الصدار من قبل وزارة التربية والتعليم في محطة الانطلاقة ، والذي حمل تفاصيل الممر التعليمي المرتبط ، بتحديد زمن كل فصل .

وبحسب الجدول الصادر ، سيكون الأربعاء الموافق 27/ 11/ 2024م هو بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول على أن تنتهي تنتهي الخميس الموافق 12/ 12/ 2024م .

مدير عام مكتب التربية عدن الدكتورة نوال جواد أكدت ان التحديد والتعميم المنزل ، هو مساحة الالتزام والتقيد بما جاء في الجدول والمؤكد للتقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم بعدن للعام (2024- 2025) .

مؤكدة في اطار ذلك على أهمية ضرورة تفعيل دور الكنترول المدرسي في عملية الرصد والادخال لبيانات الطلاب ودرجاتهم ، وتنفيذ الاختبارات واجراءاتها في نفس الفترات الدراسية الحالية مع مراعاة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ، كما شددت جواد على تسليم الكشوفات النهائية بعد إعلان النتيجة بتاريخ 20/ 12/ 2024م في جميع المراحل للفصل الأول ، وفقا لما هو موضوع في نطاق العمل الممنهج الذي يضمن وصول البيانات في وقتها ، تجنبا لاي خطا ، قد يؤثر على ، التنفيذ الشامل للعملية الاختبارية من البداية حتى النهاية.

محملة المسؤولية الكاملة لكل مدير إدارة في مدرسة يخالف هذه الإجراءات .. متمنية لجميع أبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.