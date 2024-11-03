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الرئيس علي ناصر محمد يلتقي مع مستشار الرئيس مسعود بارازاني - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يلتقي مع مستشار الرئيس مسعود بارازاني - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي مع مستشار الرئيس مسعود بارازاني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى مساء أمس السبت 2 نوفمبر في مقر إقامته بالقاهرة الرئيس علي ناصر محمد مع الدكتور سعد هموندي مستشار الرئيس مسعود بارازاني ورئيس مؤسسة رؤى للدراسات. وهو امتداد للقاءات سابقة جمعتهم في دمشق، وجرى الحديث حول آخر التطورات في فلسطين ولبنان والعراق واليمن والسودان وليبيا وبقية الساحة العربية..
وشكر الرئيس الدكتور على زيارته له وأشاد بالعلاقات بين الشعبين العربي والعراقي ونقل عبره تحياته للرئيس مسعود بارازاني الذي تعرف إليه في دمشق..
وأهداهم في نهاية اللقاء نسخة من كتابيه ذاكرة وطن.. عدن والعالم، وكتاب حديث الالفيتين..

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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