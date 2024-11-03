حالة ذعر في صنعاء عقب اختراق اسرائيلي - أخبار كلمتك

كشفت جماعة الحوثي عن اختراق اسرائيلي لاجهزتها الحكومية ومكاتبها عبر الأقمار الاصطناعية وشبكة الإنترنت المخترقة.

واستنفرت الجماعة بشكل مبعد اكتشاف أجهزة حصلوا عليها مؤخرا مرتبطة بإسرائيل تم خلالها رصد جميع تحركاتهم الميدانية .

وقالت مصادر مقربة اليوم الأحد، ان الحوثيين أصيبوا بصدمة كبيرة بعد اكتشافهم ان أجهزة التي حصلوا عليها مؤخرا لصالح ما يسمى القيادة والسيطرة كانت مخترقة وتم من خلالها رصد جميع تحركات الحوثيين عبر الأقمار الاصطناعية وشبكة الإنترنت المخترقة .

وأضافت المصادر ان هذه الأجهزة كانت عبارة عن كاميرات تصوير مزودة بالصحون عبر الإنترنت الفضائي والتي تستخدمها الجماعة منذ أكثر من اربع سنوات في مداخل المدن والنقاط العسكرية وفي العديد من المكاتب الحكومية وكانت متصلة بجهاز ما يسمى القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية الحوثية .



وأكدت المصادر ان الاتهامات تعالت بين علي حسين الحوثي الذي تم اقالته مؤخرا من جهاز القيادة والسيطرة وتعيينه في جهاز استخباراتي جديد تحت إسم استخبارات الشرطة والمخول للقيام بالمهام السابقة للقيادة والسيطرة المخترق .



وبحسب المصادر فإن الحوثيين قاموا بقطع الإنترنت عن مئات الأجهزة من الكمبيوترات في القيادة والسيطرة وسحب الكاميرات التي تتواجد في عدة مواقع وفي النقاط العسكرية والمكاتب الحكومية والتي اكتشف أنها مخترقة وتم حصول المخابرات الإسرائيلية على جميع تحركات جماعة الحوثي واماكن تواجد قيادتهم وإعداد المقاتلين الحوثيين وتسجيلات صوتية ومرئية بالعمليات السرية والاختلافات الداخلية وصناع القرار الرئيسين والتي تجعل من الحوثيين لقمة سهلة للإسرائيليين في حال قررت الأخيرة مهاجمة الميليشيا الحوثية .