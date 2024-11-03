وفاة دكتورة بطريقة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

لقي أحد الكوادر الطبية مصرعه، مساء أمس، جراء حادث دهس في شارع الستين بصنعاء.



وقالت مصادر طبية إن الدكتور عبد القاهر اسماعيل المنيفي توفي بحادث مروري في صنعاء شارع الستين.



وأضافت المصادر أن الدكتور المنيفي تعرض للدهس من قبل سيارة كانت تسير بسرعة جنونية في شارع الستين بصنعاء.



وأكدت المصادر أن المنيفي يعد أحد الكوادر الطبية في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء أخصائي أول جراحة الوجه والفكين.



الجدير ذكره أن الدكتور المنيفي يعمل في عددا من الجامعات الأهلية والخاصة منها عميد كلية طب وجراحة الأسنان بجامعة دار السلام الدولية.