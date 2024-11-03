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وفاة دكتورة بطريقة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

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وفاة دكتورة بطريقة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

وفاة دكتورة بطريقة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - كلمتك/خاص:

لقي أحد الكوادر الطبية مصرعه، مساء أمس، جراء حادث دهس في شارع الستين بصنعاء.


وقالت مصادر طبية إن الدكتور عبد القاهر اسماعيل المنيفي توفي بحادث مروري في صنعاء شارع الستين.


وأضافت المصادر أن الدكتور المنيفي تعرض للدهس من قبل سيارة كانت تسير بسرعة جنونية في شارع الستين بصنعاء.


وأكدت المصادر أن المنيفي يعد أحد الكوادر الطبية في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء أخصائي أول جراحة الوجه والفكين.


الجدير ذكره أن الدكتور المنيفي يعمل في عددا من الجامعات الأهلية والخاصة منها عميد كلية طب وجراحة الأسنان بجامعة دار السلام الدولية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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