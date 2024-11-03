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إرتفاع اعداد المصابين بهذا الوباء في تعز - أخبار كلمتك

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إرتفاع اعداد المصابين بهذا الوباء في تعز - أخبار كلمتك

إرتفاع اعداد المصابين بهذا الوباء في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك/ خاص

تتزايد أعداد المصابين بالكوليرا الذين يصلون إلى مستشفى الجمهوري بتعز، المخصص للحالات المصابة بالوباء.

ويأتي هذا وسط انهيار يعانيه القطاع الصحي مع نتيجة الحرب وضعف دعم المنظمات الدولية، بالإضافة إلى نقص المياه النظيفة وسوء شبكات الصرف الصحي.

وقال مدير مستشفى الجمهوري بتعز فؤاد الحداد إن الجائحة عادت في شهر أكتوبر 2024، مشيراً إلى استقبال أكثر من 525 حالة منذ الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف الحداد قائلاً: "الموجة الآن في أشدها، ونستقبل نحو 45 حالة يومياً، وقد فتحنا الطوارئ العام لحالات الكوليرا بالإضافة إلى القسم الخاص بالإسهالات المائية".

وتنذر هذه الزيادة بكارثة صحية في المدينة حيث سجّلت المحافظة ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الإصابات والوفيات بالكوليرا، فيما تنتشر القمامة في أرجاء المدينة مهيئة بيئة خصبة لانتشار المرض.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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