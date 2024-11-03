نادي المعلمين يطلق نداء عاجل ويكشف عن هذا الأمر الخطير - أخبار كلمتك

في خطوة تصعيدية جديدة، دعا نادي المعلمين اليمني، المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي إلى رفض دفع أي مبالغ إضافية تُفرض على فواتير الكهرباء والمياه، بحجة دعم "صندوق المعلم

وجاء هذا النداء في تغريدة نشرها النادي على منصة "إكس"، حيث اتهم مليشيات الحوثي باستغلال المواطنين وتضليلهم، إذ يتم جمع أموال باسم دعم المعلمين في الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء من قطع رواتبهم منذ سنوات.

وقال النادي في تغريدته: "قطعك رواتب التربويين جريمة كبرى، وأجرم من الجريمة استغلال المواطن والشعب تحت مسمى دعم صندوق المعلم الذي لا يصل منه إليهم سوى ظلمك وجورك واتهاماتك الباطلة لهم بالعمالة والخيانة والارتزاق والعمل لصالح أجندة خارجية".

وأضاف النادي: "وعليه ومن هنا، نطالب كل المواطنين برفض دفع أي مبلغ مالي يضاف إلى فواتير الكهرباء والضرائب وغيرها باسم المعلم، ورفض ذلك رفضا قاطعا. فجيوبنا تبرأ إلى الله من تلك الأموال التي لا يستفيد منها سوى لصوص السلطة".

ويأتي هذا التصعيد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الفقر والجوع، وتردي الخدمات الأساسية.