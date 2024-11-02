رفض الاتحاد اليمني لكرة قدم ترشيح نادي الشعلة للاخ هاني الصيادي لرئاسة الاتحاد
وبحسب الوثائق فان نادي الشعلة قدم الترشيح بالوقت المحدد وبالوسائل التي اعلن عنها الاتحاد الا ان الاتحاد رفضها بحجة ان الترشيح وصل بعد اغلاق باب الترشح.
واشارت مصادر الى الصيادي سيلجئ الى محكمة كاس الدولية الرياضية للفصل بالامر.
رفض ترشح هذا الشخصية الكبيرة للاطاحة بالعيسي والتهديد بالذهاب الى المحكمة الدولية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - كلمتك/خاص:
رفض الاتحاد اليمني لكرة قدم ترشيح نادي الشعلة للاخ هاني الصيادي لرئاسة الاتحاد
رفض الاتحاد اليمني لكرة قدم ترشيح نادي الشعلة للاخ هاني الصيادي لرئاسة الاتحاد
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