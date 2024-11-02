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الرياضة - 09:33 - مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

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رفض ترشح هذا الشخصية الكبيرة للاطاحة بالعيسي والتهديد بالذهاب الى المحكمة الدولية - أخبار كلمتك

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رفض ترشح هذا الشخصية الكبيرة للاطاحة بالعيسي والتهديد بالذهاب الى المحكمة الدولية - أخبار كلمتك

رفض ترشح هذا الشخصية الكبيرة للاطاحة بالعيسي والتهديد بالذهاب الى المحكمة الدولية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - كلمتك/خاص:

رفض الاتحاد اليمني لكرة قدم ترشيح نادي الشعلة للاخ هاني الصيادي لرئاسة الاتحاد
وبحسب الوثائق فان نادي الشعلة قدم الترشيح بالوقت المحدد وبالوسائل التي اعلن عنها الاتحاد الا ان الاتحاد رفضها بحجة ان الترشيح وصل بعد اغلاق باب الترشح.
واشارت مصادر الى الصيادي سيلجئ الى محكمة كاس الدولية الرياضية للفصل بالامر.
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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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