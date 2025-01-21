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ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 08:40 صباحاً - أسعار الفراخ اليوم، واصلت  أسعار الفراخ في الارتفاع الملحوظ وخاصة البيضاء، وتراوحت الارتفاعات في  سعر كيلو الفراخ  بين جنيه و3.5 جنيه؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الثلاثاء 21  يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في  بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء الموافق 21  يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب  أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

 

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

 وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 95.7 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 79 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك. 

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك. 

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا.

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ
  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء

  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.
<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم 21-1-2025

  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 185 جنيهًا.
<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

اسعار البانيه اليوم الثلاثاء

  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 140 جنيهًا.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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