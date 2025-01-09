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نجيب ساويرس يستعد لبيع حصته من أسهم شركة "أوراسكوم كونسراكشون" الإماراتية (مستند) - أخبار كلمتك

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نجيب ساويرس يستعد لبيع حصته من أسهم شركة "أوراسكوم كونسراكشون" الإماراتية (مستند) - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس يستعد لبيع حصته من أسهم شركة "أوراسكوم كونسراكشون" الإماراتية (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:10 مساءً - يستعد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، لبيع حصته البالغة 5.8% من أسهم شركة "أوراسكوم كونسراكشون" الإماراتية المدرجة في البورصة المصرية.
 
وقرر المهندس  نجيب ساويرس، وفقا لبيان للبورصة المصرية، بيع حصته في الشركة لشقيقه ناصف ساويرس، الذي سيرفع حصته بالشركة إلى 42.36% من 36.52%،  بشركة أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى والبالغة 6.4 مليون سهم والتى تمثل 5.84% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
 

قيمة صفقة الاستحواذ

 

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ نحو 8.91 مليون دولار نقدا ونقل أصول أخرى، كما سيظل إجمالي عدد الأسهم المملوكة لعائلة ساويرس والكيانات التابعة لها دون تغيير. 
 

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسهم التي يمتلكها أفراد عائلة ساويرس والكيانات المملوكة لها، في شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بحوالي 60.481 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 54.86% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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