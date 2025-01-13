أسعار الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:20 مساءً - تنشر بوابة كلمتك أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيها “بيع”، 4262جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3755جنيه “بيع”، 3730جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3218 جنيها “بيع”، 3197 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30040جنيه “بيع”، 29840جنيه “شراء"

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 2686 دولار للأونصة

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