"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:45 مساءً - استعرض الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، آليات مساهمة تقنية البلوك تشين في تحويل قطاع التأمين بحلول عام 2025، وما هي الفوائد الحقيقية التي ستعود على الأفراد والشركات، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تكون أساسًا لبناء مستقبل مالي أكثر أمانًا للقطاع.

قال الاتحاد: أصبحت صناعة التأمين بحاجة ماسة إلى حلول مبتكرة لمواكبة هذه التغيرات وضمان تقديم خدمات أكثر أمانًا وشفافية للعملاء.. ولن يبقى التأمين كما نعرفه اليوم؛ فالتقنية الثورية "البلوك تشين" Blockchain، التي كانت مقتصرة في البداية على العملات الرقمية، أصبحت اليوم عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل قطاع التأمين بالكامل.

إذا نظرنا إلى المستقبل، سنرى عالمًا تُنفّذ فيه جميع المعاملات التأمينية بشفافية وأمان، حيث تتكامل البيانات بسلاسة ويتم تنفيذ العقود تلقائيًا دون أي تأخير أو أخطاء بشرية.

وتابع: تطبيق البلوك تشين Blockchainفي التأمين يعيد تعريف العلاقة بين الشركات والعملاء؛ بدلًا من الاعتماد على النظم المعقدة، فبفضل تلك التقنية أصبح بإمكان الشركات تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة مع ضمان أعلى مستويات الأمان لحماية البيانات والمعلومات الحساسة. ومن خلال العقود الذكية أمكن للمستفيدين الحصول على تعويضاتهم تلقائيًا فور تحقق الشروط المتفق عليها، مما يقلل من البيروقراطية ويسهم في الوصول إلى العدالة بسرعة أكبر.



سلاسل الكتل “بلوكاشين (Blockchain) ”:



وأوضح الاتحاد المصري للتأمين: تم وصف Blockchain كمفهوم لأول مرة في عام 1991 عندما اقترح باحثان إضافة إجراءات تشفير لمستند رقمي بحيث لا يمكن نسخ المستند أو إعادة توجيهه، ويرجع سبب الاهتمام بهذه التقنية لسماتها المركزية التي توفر الأمان وإخفاء الهوية وتكامل البيانات دون سيطرة أي جهة خارجية على المعاملات.



وتابع: لذا فإن مفهوم سلاسل الكتل (Blockchain) عبارة عن قاعدة بيانات مشفرة غير قابلة للتغيير وبالتالي لا يمكن إتلافها، وهذا هو جوهر سلاسل الكتل لتخزين المعاملات في دفتر الأستاذ والذي لا يمكن إتلافه مما يعني أنه يمكن الوثوق بها ويتم بناء هذه الثقة دون تأثير سلطة مركزية.

تعريف البلوكتشين Blockchainفي التأمين

البلوكتشين Blockchain في التأمين هو نظام رقمي لامركزي يعتمد على سجل مشترك وآمن لجميع المعاملات المتعلقة بالتأمين يتم تسجيل هذه المعاملات بطريقة شفافة وغير قابلة للتغيير، مما يعزز من مصداقية العمليات ويقلل من التكاليف والاحتيال. وتعتمد هذه التقنية على العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps) Decentralized Applications لإدارة المطالبات والوثائق بكفاءة أكبر كما يمكن أن يتم تبسيط العمليات في صناعة التأمين من خلال تمكين شركات التأمين والهيئات التنظيمية من إدارة الاتفاقيات التأمينية وميكنة عمليات السداد، بالإضافة إلى تسريع معالجة المطالبات وتأمين بيانات العملاء.



فوائد البلوكتشين Blockchain

تعزيز كفاءة صناعة التأمين وتحسين تجربتها

من خلال توفير مصدر موثوق وموحد للمعلومات، تقدم تقنية البلوك تشين حلًا مبتكرًا يقلل من التعقيدات في العمليات التجارية بشكل كبير. فبدلًا من الاعتماد على قواعد بيانات متفرقة أو وسائط متعددة، تتيح البوكتشين Blockchain تخزين البيانات على شبكة لامركزية تضمن حصول جميع الأطراف المعنية على نسخة موحدة من المعلومات في نفس الوقت، مما يقلل من الأخطاء ويعزز الشفافية.

وتسهم هذه التقنية في تبسيط عملية التوفيق بين البيانات وزيادة دقتها، كما تقلل الوقت المستغرق في جمع المعلومات وتحليلها، مما يساهم في تسريع العمليات وخفض التكاليف. في قطاع التأمين، تمكّن البلوك تشين الجهات الفاعلة، مثل شركات التأمين والعملاء، من الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر موثوقية. والنتيجة هي تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية في جميع مراحل العملية التأمينية، بدءًا من التوثيق وصولًا إلى صرف التعويضات.



من خلال تحسين تدفق المعلومات وتقليل البيروقراطية، تستطيع شركات التأمين تسريع دورة المعاملات، مما يقلّص الوقت اللازم لإنجاز المهام مثل معالجة المطالبات. هذا التحسين في السرعة والدقة يعزز تجربة العملاء، حيث يتم تسريع عملية التعويضات التأمينية، مما يزيد من رضا العملاء ويعزز ولاءهم. كما يسهم تسريع الوصول إلى البيانات في تسهيل التفاعل بين شركات التأمين والعملاء.

علاوة على ذلك، يقلل استخدام البلوك تشين Blockchain من الأخطاء والتكاليف عبر سلسلة القيمة، مما يمكن أن يؤدي إلى خفض الأقساط التأمينية. وفي الوقت ذاته، يؤدي تحسين كفاءة العمليات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف التشغيلية، وهو ما يصب في مصلحة شركات التأمين.



استخدام تقنية البلوك تشين في قطاع التأمين

تساعد حلول البلوك تشين (Blockchain) شركات التأمين على تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المطالبات، وتُسهم في منع الاحتيال وزيادة ثقة العملاء، كما تُمكِّن الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة.



وقد قُدِّرت قيمة السوق العالمي لحلول Blockchain في قطاع التأمين بنحو 25 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 9.8%.



تبني تقنية البلوكتشين Blockchainفي قطاع التأمين



استحوذ قطاع الخدمات المالية على أكثر من 37 %من إجمالي إيرادات السوق العالمي لتقنية البلوك تشين في عام 2022، حيث كان لقطاع التأمين النصيب الأكبر بين الصناعات الرائدة في تبني تلك التقنية.

ووفقًا لتوقعات شركة Deloitte العالمية لقطاع التأمين في عام 2022، تخطط 58 %من شركات التأمين لزيادة استثماراتها في تقنية البلوك تشين. كما تشير الأبحاث الحديثة إلى أن 65 %من المسؤولين التنفيذيين في قطاع التأمين يوافقون على ضرورة تبني مؤسساتهم لتقنية Blockchain للحفاظ على قدرتها التنافسية.

التجارب الدولية في تطبيق تكنولوجيا البلوكتشين Blockchainفي صناعة التأمين

تجارب شركات تأمين أمريكية رائدة في استخدام البلوكتشين Blockchain







دور تقنية البلوكتشين Blockchainفي تيسير العلاقة الديناميكية بين المؤمن عليه وشركة التأمين



تسعى شركات التأمين باستمرار إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز العلاقات مع المؤمن عليهم. وفي هذا الإطار، توفر تقنية البلوك تشين فرصة كبيرة لتحقيق هذا الهدف من خلال تخزين البيانات بشكل آمن وشفاف. فبفضل العقود الذكية، يمكن تبسيط العديد من العمليات المعقدة مثل تقديم المطالبات وتجديد الوثائق، مما يخلق بيئة تفاعلية تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.



وتتيح البلوك تشين دمج مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بحياة المؤمن عليه، سواء كانت مرتبطة بالمخاطر التأمينية أو بالسلوكيات الشخصية. هذا التكامل يوفر معلومات دقيقة يمكن استخدامها لتصميم سياسات مخصصة تلبي احتياجات الأفراد بشكل أفضل. وبدلًا من اعتماد نهج موحد لجميع العملاء، تستطيع شركات التأمين تقديم حلول مبتكرة تعكس احتياجات كل عميل على حدة، مما يعزز الشفافية ويزيد من رضا العملاء.

إن التفاعل المستمر بين العميل وشركة التأمين، القائم على بيانات حية وآمنة، يسهم في بناء ثقة متبادلة بين الطرفين ويقوي العلاقات طويلة الأمد. هذا التفاعل لا يقتصر فقط على تحسين استبقاء العملاء، بل يؤدي أيضًا إلى تعزيز النمو المستدام للشركات.



ولا يقتصر دور البلوك تشين على تحسين العمليات التقليدية فحسب، بل يفتح الباب لابتكار وثائق جديدة وخدمات متطورة تضيف قيمة حقيقية للعملاء، مما يدفع قطاع التأمين نحو مستقبل أكثر كفاءة ومرونة.



التطبيقات العملية لتقنية البلوكتشين Blockchainفي قطاع التأمين

تقنية البلوكتشين Blockchain لإدارة عمليات الاكتتاب

عند استخدامها في الاكتتاب، تُبسِّط تقنية البلوكتشين Blockchainعملية تجميع بيانات العملاء ووثائقهم من مختلف المصادر وتوفّر تقييمًا سريعًا ودقيقًا لمخاطر العملاء كما تساعد على إلغاء المهام اليدوية المتعلقة بتسعير التأمين وتضمن حساب أقساط التأمين بدقة وشفافية تامة.



آلية عمل تقنية البلوكتشين Blockchain لإدارة عمليات الاكتتاب:

يتم ترميز القواعد التي يحددها المستخدم لتصنيف مخاطر العملاء والتسعير المخصص للتأمين داخل العقود الذكية، وتعتمد هذه القواعد على القياس الآلي للمخاطر بناءً على البيانات الواردة من المصادر الداخلية والخارجية وتحسب أقساط التأمين تلقائيًا بناءً على قواعد محددة سابقًا وفقًا لملف مخاطر العميل كما تُستخدم أدوات التوصيل المتقدمة (blockchain oracles) للاستعلام عن مصادر البيانات الخارجية والتحقق من صحتها ونقل معلومات العملاء المطلوبة بأمان إلى العقود الذكية.

يتم ترميز القواعد التي يحددها المستخدم لتصنيف مخاطر العملاء والتسعير المخصص للتأمين داخل العقود الذكية، وتعتمد هذه القواعد على القياس الآلي للمخاطر بناءً على البيانات الواردة من المصادر الداخلية والخارجية وتحسب أقساط التأمين تلقائيًا بناءً على قواعد محددة سابقًا وفقًا لملف مخاطر العميل كما تُستخدم أدوات التوصيل المتقدمة (blockchain oracles) للاستعلام عن مصادر البيانات الخارجية والتحقق من صحتها ونقل معلومات العملاء المطلوبة بأمان إلى العقود الذكية. تقنية البلوكتشين Blockchainلإدارة المطالبات

يساعد استخدام تقنية البلوكتشين Blockchainفي معالجة المطالبات على تبسيط إجراءات قبول المطالبات وتسجيلها والتحقق منها وضمان التسوية العادلة والشفافة وقد أثبتت أتمتة المطالبات القائمة على العقود الذكية كفاءتها في خفض التكاليف لما يصل إلى 5 مرات وتسريع عمليات إدارة المطالبات بمقدار 3 مرات.



آلية عمل تقنية البلوكتشين Blockchainلإدارة المطالبات:



تصل العقود الذكية بسرعة إلى البيانات الخارجية المتعلقة بالمطالبات باستخدام أدوات التوصيل المتقدمة (blockchain oracles)، وتُمكِّن من التحقق الآلي من المطالبات وفقًا لشروط الوثائق وتعمل أيضًا على ترميز الإشعارات الفورية للمتخصصين بشأن المطالبات المشبوهة والحالات المعقدة التي تتطلب معالجة يدوية كذلك، تستطيع كل من شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين متابعة التقدم المحرز في تسوية المطالبات في دفتر الأستاذ المشترك مما يضمن الشفافية والتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية.

تقنية البلوكتشين Blockchainلمعالجة مدفوعات أقساط التأمين

توفر تقنية البلوكتشين Blockchain تجربة دفع سلسة ومتميزة لعملاء التأمين ومقدمي الخدمات الخارجيين، كما تعمل هذه التقنية على معالجة المدفوعات في ثوانٍ بدلًا من أيام وتضمن أمان بيانات المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّن حلول البلوكتشين Blockchain شركات التأمين من التوسع عالميًا والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء مثل مستخدمي العملات الرقمية المشفرة.



آلية عمل تقنية البلوكتشين Blockchain لمعالجة المدفوعات:



بالاعتماد على العملات الرقمية المشفرة كوسيلة لنقل القيمة تتيح تقنية البلوكتشين Blockchain Blockchainمعالجة كل من معاملات الدفع المحلية والدولية متعددة العملات بسلاسة. كما تُنفِّذ العقود الذكية المدفوعات تلقائيًا وترسلها إلى الأطراف المعنية بناءً على أحداث محددة مسبقًا مثل الموافقة على المطالبات. وتُشفَّر البيانات المتعلقة بالمدفوعات المرسلة والمُستلمة على الفور، وتُختم بالوقت والتاريخ وتُسَجَّل في دفتر الأستاذ المشترك لتكون متاحة للعملاء.

مستقبل البلوكتشين Blockchain في التأمين: الاتجاهات والتطورات المتوقعة في السنوات القادمة

التأمين متناهي الصغر (Microinsurance)

تعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة: تُسهم تقنية البلوكتشين Blockchain في دعم التأمين متناهي الصغر، مما يُتيح لشركات التأمين تقديم حلول تأمينية مبتكرة وميسورة التكلفة للفئات الأقل دخلًا أو القاطنين في الدول النامية ومن خلال تطبيقات Blockchainيمكن توفير منتجات تأمين تتميز بالمرونة وسرعة الاكتتاب دون الحاجة إلى عمليات إدارية معقدة.

وتُسهّل هذه التقنية الوصول إلى العملاء في المناطق النائية من خلال الاعتماد على منصات رقمية تتيح إجراء المعاملات بشكل مباشر وآمن. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للبلوكتشين تحسين تجربة العملاء من خلال ميكنة العمليات عبر العقود الذكية مما يضمن دفع التعويضات بسرعة عند تحقق الشروط المحددة. وتساهم هذه الابتكارات في تعزيز شمولية سوق التأمين وتوفير الحماية التأمينية لفئات لم تكن مشمولة سابقًا ضمن نطاق الخدمات التقليدية.

منصات التأمين المشتركة بين الشركات

ستشهد صناعة التأمين تعاونًا أكبر بين الشركات الكبرى لإنشاء منصات بلوكتشين موحدة، وتساعد هذه المنصات في تقليل التكرار الإداري وتعزيز الشفافية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات مما يوفر حلولًا أكثر كفاءة ويسهل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالعملاء.

تقليل الاحتيال والتزوير في التأمين

من المتوقع أن يساعد البلوكتشين Blockchain في تقليل الاحتيال في مجال التأمين من خلال توفير سجلات دقيقة وغير قابلة للتغيير لجميع المعاملات سيسهم هذا في تقليل عدد المطالبات المزورة والمعلومات الكاذبة مما يعزز نزاهة عمليات التأمين.

2.تحقيق التكامل بين التأمين الصحي وتأمين الحياة

تتيح تقنية البلوكتشين Blockchainتطوير منتجات تأمينية شاملة تدمج التأمين الصحي وتأمين الحياة معًا، مما يوفر حلولًا أكثر توافقًا مع احتياجات العملاء. وستُمكّن هذه التطورات شركات التأمين من تقديم خدمات متكاملة تُدار عبر منصة واحدة، مما يسهل على العملاء متابعة وإدارة خططهم التأمينية بشكل أكثر سلاسة وفعالية.

علاوة على ذلك، ستتيح هذه المنصات التكامل مع البيانات الطبية لعملاء التأمين بطريقة آمنة ومشفرة، مما يضمن توفير تغطيات تأمينية مرنة تتكيف مع المتغيرات الصحية للعملاء. هذه الخطوة تعزز من كفاءة العمليات التأمينية، وتضمن استجابة أسرع للاحتياجات المتغيرة للمؤمن عليهم، مع تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

التوسع في خدمات التأمين المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين Blockchainتتجه صناعة التأمين نحو توفير خدمات تأمين ذكية ستُحدث تحولًا جذريًا في طريقة تقديم الخدمات التأمينية من خلال تحليل البيانات الضخمة وسلوك العملاء كما يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤ باحتياجات العملاء بشكل دقيق وتقديم حلول تأمينية مخصصة تُلبي احتياجاتهم الفعلية.

و تسهم هذه التقنيات في تحسين تجربة العملاء من خلال تحديد التغطيات الإضافية المطلوبة بناءً على التغيرات التي قد تطرأ على نمط حياتهم أو ظروفهم، ويدعم البلوكتشين Blockchainهذه الأنظمة من خلال ضمان الأمان والشفافية في إدارة البيانات وتسهيل العمليات التأمينية مما يتيح توفير خدمات أكثر سرعة ومرونة وكفاءة.



ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن تقنية Blockchainتمثل نقلة نوعية في صناعة التأمين حيث تفتح آفاقًا جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

و نظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد تابع الاتحاد تطوراته حيث أصدر النشرة رقم 36 عام 2019 تناولت موضوع البلوكتشين

ولكن بالتركيز علي تأسيس مبادرة Blockchain Insurance Industry (B3i)وهي عبارة عن تعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تم تشكيلها عام 2016 لاستكشاف إمكانات استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في الصناعة لصالح جميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة .

إن تقنية Blockchain، بما تتمتع به من خصائص الأمان والشفافية والتشفير تُمكّن شركات التأمين من إدارة العمليات بشكل أكثر كفاءة ومرونة مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويسرع الإجراءات التأمينية.

و يؤكد الاتحاد أن هذه التقنية تتيح فرصًا لتطوير حلول مبتكرة مثل ميكنة عملية تسوية المطالبات من خلال العقود الذكية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة تستهدف الفئات الأقل دخلًا والمناطق النائية كما يمكن أن تكون أداة قوية لمواجهة التحديات التقليدية التي تواجه القطاع مثل الاحتيال وصعوبة الوصول إلى العملاء في المناطق الريفية.



ومن منطلق دور الاتحاد في توعية السوق المحلي بالتقنيات الحديثة وعلى رأسها البلوكتشين Blockchain يدعو الاتحاد شركات التأمين إلى تبني هذه التقنية واستغلال إمكاناتها في تقديم خدمات تأمينية أفضل وأكثر كفاءة.

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