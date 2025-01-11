ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة لـ 2.17 تريليون جنيه مع نهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:01 مساءً - كشفت البورصة المصرية، عن أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع إلى 2.17 تريليون جنيه مع نهاية العام 2024 بزيادة قدرها 450 مليار جنيه مقارنة بأول العام، كما بلغ إجمالي قيم التداول على جميع الأوراق المالية 14.3 تريليون جنيه، وارتفع العائد السنوي على مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47%.

وأوضحت البورصة: شهد رأس المال السوقي خلال عام 2024 ارتفاعا كبيرا لينهي العام عند 2.17 تريليون جنيه بنسبة زيادة 26.2% عن عام 2023 ما يمثل نسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت قيم التداول على الأوراق المالية في السوق قيم جديدة خلال عام 2024 على خلفية بدء التداول على اذون الخزانة والتى سجلت 14.3 تريليون جنيه، وكذا ارتفاع تداولات الأسهم المقيدة بنسبة 64.9% لتصل إلى 1.09 تريليون جنيه.



وتابعت إن إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة ( شاملة الصفقات ) بلغ 1 تريليون جنيه خلال عام 2024 بزيادة قدرها 65% عن العام السابق.

كما شهد عام 2024 زيادة كبيرة في متوسطات التداول اليومية بشكل شهري مقارنة بعامي 2022 و2023 ، حيث سجل شهر فبراير 2024 أعلى متوسط يومي لقيم تداول الأسهم المقيدة، والذي بلغ نحو 6.3 مليار جنيه.

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