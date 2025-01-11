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معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

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معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من البنك الأهلي - أخبار كلمتك

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معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من البنك الأهلي - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من البنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:05 مساءً - يقدم البنك الأهلي المصري فيزا المشتريات 2025 للعملاء بعدد من المزايا والشروط التي تحدد عملية الإصدار في كافة فروع البنك المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وكشف البنك الأهلي عن  تفاصيل  بطاقات الائتمان المقدمة من البنك للعملاء فيزا المشتريات 2025.

 

وتشمل قائمة خصائص فيزا المشتريات 2025 من البنك الأهلي المصري ما يلي:
 

حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.
 

 التسوق عبر الإنترنت من خلال خدمة الكود الآمن OTP.
 

 سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.
 

 أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.
 

 إمكانية إصدار بطاقات إضافية.
 

الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.


تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.
 

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرا بدون فوائد، ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي.

شريحة الأهلي بلاتينيوم

 ومن جانب آخر يتساءل العديد من العملاء في البنك الأهلي المصري، حول طريقة الانضمام إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم، التي يتيحها البنك للعملاء أصحاب الأرصدة الكبيرة.

 

وأوضح مسئولو البنك الأهلي، أنه يتم انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم حين يصبح رصيد العميل يساوي أو يزيد عن 2،000،000 جنيه مصري (أو ما يعادله بأي عملة أجنبية) إلى 5،000،000 جنيه مصري.

حيث إنه وبمجرد أن يصبح العملاء مؤهلين للانضمام، سيتم تسجيلهم تلقائيًّا ويقوم مدير علاقات مخصص بالاتصال بهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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