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الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس HMPV (فيديو) - أخبار كلمتك

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الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس HMPV (فيديو) - أخبار كلمتك

الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس HMPV (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:05 مساءً - فيروس HMPV، وجه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة للمواطنين بشأن فيروس HMPV المنتشر في الصين.

قصة فيروس HMPV

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن ” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن فيروس HMPV لا يفرق عن الانفلونزا شيئا ولا يوجد أي مبرر علمي لأي نوع من الفزع أو القلق.

علاج فيروس HMPV

ولفت إلي أنه في حال الإصابة بفيروس HMPV فإن العلاج المتبع مع كل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي يتم اتباعه مع هذا الفيروس.


وأكد كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن فيروس HMPV لا يشكل خطرًا عالميًا كما يُروج له، مشيرًا إلى أن الفيروس يشبه إلى حد بعيد فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا، حيث يهاجم الرئتين ولكن تأثيره لا يتجاوز ذلك.

فيروس HMPV في مواجهة كورونا 
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فيروس HMPV أقل حدة مقارنة بفيروسات أخرى، مثل فيروس كورونا، الذي ينتمي إلى عائلة فيروسات SARS، ولكن لا يمكن مقارنته بالفيروس الجديد بشكل مباشر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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