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الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال 2024 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - كشفت بيانات  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين  مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 108 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

تشهد القاهرة اليوم قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليد، كما سيعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس أصدر هذا التقرير الذي  يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص .

 

 قيمة الصادرات المصرية لقبرص 

بلغت قيمة الصادرات المصرية لقبرص 181 مليـــون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 قيمة الواردات المصرية من قبرص

 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 36 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 


أهم المجموعات السلعية المصدرة من مصر إلى قبرص   

1. حديد وصلب بقيمة 92 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 43 مليون دولار.
3. ورق بقيمة 8 ملايين دولار.
4. لدائن بقيمة 6 ملايين دولار.

 

أهم المجموعات السلعية المستوردة من قبرص 

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 28 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 ملايين دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة مليون دولار.

 

تحويلات المصريين العاملين في قبرص

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 /2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار خلال العام المالى 2023 /2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

 

 قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

 

 قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل  17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

وسجل عدد سكان مصـر 107.2 مليون نسمـة خلال عام 2024، بينمـــا سجل عدد سكان قبرص 1.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة. 

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة قبرص طبقا لتقديرات البعثة 4 آلاف مصري حتى نهاية عام 2023.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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