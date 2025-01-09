بكري يعلق على تصريحات «ميقاتي» قبل فوز «عون»: هل يعلم الغيب؟ أم هو اتفاق مسبق؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:51 مساءً - علق الإعلامي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على تصريحات، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، التي استبق بها نتيجة اقتراع البرلمان اللبناني على اختيار رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن الفائز بالمنصب سيكون، العماد جوزيف عون، قائد الجيش.

وتساءل بكري، عبر حسابه في موقع (x) تويتر سابقا: «لماذا قال ميقاتي بعد الجلسة الأولى: سيفوز جوزيف عون في التصويت الثاني وبنسبه كبيرة، هل كان يعلم الغيب، أم أنه كان هناك اتفاق مسبق؟.

وتابع بكري: «أيا كان الأمر.. مبروك لكل اللبنانيين انتخاب رئيس للبنان».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد صرح، اليوم الخميس، أن لبنان سيكون له رئيس في الدورة الثانية لجلسة البرلمان المنعقدة لانتخاب الرئيس، بأكثرية كبيرة.

وأكد ميقاتي أن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون سيُنتخب رئيسا في الدورة الثانية من التصويت.

ويأتي هذا التصريح عقب تصريح مماثل، أمس الأربعاء، أعرب فيه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تفاؤله بأن برلمان بلاده سينتخب في الجلسة المحدد انعقادها اليوم الخميس رئيسا جديدا للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.

وقال ميقاتي: "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور، لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها يوم 14 يونيو 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.

وفي نوفمبر الماضي، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم، التاسع من يناير لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وانعقدت الآمال على جلسة اليوم لإنهاء فراغ رئاسي متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون يوم 31 أكتوبر 2022.

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، أعضاء البرلمان إلى عدم المغادرة خلال فترة الاستراحة، لإعادة عملية انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما فشلت الجولة الأولى في تحديده.

وأفضت عملية فرز أصوات النواب اللبنانيين لاختيار رئيس للجمهورية، إلى إعلان إعادة عملية التصويت لاختيار رئيس البلاد، إذ حصد المرشح الأبرز، قائد الجيش جوزيف عون 71 صوتا من بين 128، فيما امتنع 37 نائبا عن التصويت، وألغى رئيس البرلمان 20 صوتا، وتوزعت بقية الأصوات بين المرشحين الآخرين.

وفي جلسة إعادة التصويت حصل قائد الجيش اللبناني على 99 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان من أصل 128 صوتا ليؤمن الأغلبية اللازمة للفوز برئاسة الجمهورية اللبنانية لستة أعوام مقبلة.