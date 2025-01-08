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اتحاد الصناعات: نحتاج إلى سياسات مالية أكثر جرأة في السيطرة على الضغوط التضخمية - أخبار كلمتك

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اتحاد الصناعات: نحتاج إلى سياسات مالية أكثر جرأة في السيطرة على الضغوط التضخمية - أخبار كلمتك

اتحاد الصناعات: نحتاج إلى سياسات مالية أكثر جرأة في السيطرة على الضغوط التضخمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو اتحاد الصناعات، أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من إتاحة الفرص التمويلية للقطاع الخاص واتخاذ سياسات مالية أكثر جرأة في السيطرة على الضغوط التضخمية وسعر الصرف بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي استغلاله للعديد من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات وعلى رأسها النشاط الإنتاجي الزراعي والصناعي والتصدير والخدمات.

 أهمية استقرار السياسات الضريبية

وأشارت إلى أهمية استقرار السياسات الضريبية لما لها من دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات من خلال الحفاظ على وضوح واستقرار القوانين الضريبية الحالية وتخفيف العبء الضريبي على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة،  مطالبة بحزمة من الحوافز الضريبية والاستثمارية الجديدة واستمرار سياسة الحكومة في تبادل الآراء والمقترحات مع القطاع الخاص والمستثمرين بما يسهم في وضع أسس قوية لتعاون مثمر ومستدام.

 الاستقرار الأمني والاقتصادي لمصر 

وأكدت أن الاستقرار الأمني والاقتصادي لمصر يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن تفعيل منظومة الشباك الواحد ورقمنة خدمات المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالإقامة ومنح الجنسية يعزز من تنافسية مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشادت، بمبادرات التمويل للقطاع الصناعي والسياحي في تعظيم إيرادات الدولة الدولارية من مضاعفة الطاقة الفندقية ونمو ارقام السياحة وزيادة الإنتاج من أجل التصدير.

 إصلاحات اقتصادية ومالية وسياسية متزنة 

 وأشارت إلى أن دعم القيادة السياسية في مصر للقطاع الخاص خلال 2024 من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية وسياسية متزنة ساهمت في تعزيز قدرة الدولة في مواجهة المخاطر والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة والعالم.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق: إن الحكومة استطاعت إلى حد كبير تحقيق انضباط مالي ووفرت العديد من الحوافز والقرارات الإيجابية فيما يتعلق بدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المباشر والتصدير خلال الفترة الماضية، مشيدة باختيار مجموعة من الوزراء المشهود لهم بالكفاءة والشفافية والنزاهة في ملف الصناعة والنقل والاستثمار والتجارة.

وقالت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين: إننا نثمن حرص  الدولة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.

أهمية تشجيع تدفق تحويلات المصريين بالخارج  

وأشارت إلى أهمية تشجيع تدفق تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية وذلك من خلال حوافز في سعر العملة بالإضافة إلى اتخاذ سياسات مالية متزنة تعالج الضغوط التضخمية وتؤدي إلى استقرار سعر الدولار وتراجع أسعار الفائدة لتشجيع نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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