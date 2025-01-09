هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الحوثيين يتحدثون عن فشل السلام ويكشفون ماحدث مع المبعوث الاممي في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يتحدثون عن فشل السلام ويكشفون ماحدث مع المبعوث الاممي في صنعاء - أخبار كلمتك

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة - أخبار كلمتك

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أول تصريح لرئيس لبنان الجديد بعد أداء اليمين الدستورية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول تصريح لرئيس لبنان الجديد بعد أداء اليمين الدستورية - أخبار كلمتك

أول تصريح لرئيس لبنان الجديد بعد أداء اليمين الدستورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:50 مساءً - قال رئيس الجمهورية اللبناني الجديد، العماد جوزيف عون، في خطاب القسم: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا وهو أعظم وسام أناله".
وأشار إلى أن "لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا".

 تغيير الأداء السياسي في لبنان

ورأى عون أنه "يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان"، وقال: "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".

وأضاف: "إذا أردنا أن نبني وطنا فإنه علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء".

وأكد أن "التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال".

 التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء

ولفت عون إلى أن "عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة  لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكا وليس خصما"، معلنا: "سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".

أضاف: "سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".

وتابع: "سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه".

آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية 

وأكد عون أن "عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان، وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا"، وقال: "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض".

وأكد "رفض توطين الفلسطينيين"، مضيفا: "نؤكد عزمنا تولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح".

ودعا إلى بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية؛ لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

توافق بدون إملاءات، لبنان ينتخب اليوم رئيسًا جديدا للجمهورية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق