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مسلسلات رمضان 2025، "إش إش" تحاول الانتقام من زوجها ماجد المصري - أخبار كلمتك

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مسلسلات رمضان 2025، "إش إش" تحاول الانتقام من زوجها ماجد المصري - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، "إش إش" تحاول الانتقام من زوجها ماجد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:50 مساءً - مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث مسلسل “إش إش”  التي تلعب دورها الفنانة مي عمر محاولات إش إش الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، ويلعب دور زوجها الفنان ماجد المصري، الذي تزوجها تحت تهديد وتحاول قتله خلال الأحداث.

وعلمت كلمتك من أحد العاملين في العمل أن الفنانة مي عمر من أجل إتقان دور الراقصة الذي تقدمه خلال الأحداث، خضعت لدروس رقص مع الفنانة دينا التي صاحبتها أثناء تصوير بعض المشاهد في اللوكيشن كي تعملها الرقص لتخرج بالشخصية في أفضل صورة. 

مسلسل إش إش 

وعلمت "كلمتك" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

أبطال مسلسل إش إش 

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين،  من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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