استبعاد برنامج وزير الأوقاف السابق من إذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:35 مساءً - قرر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني نقل أربعة برامج من إذاعة القرآن الكريم إلي إذاعة البرنامج العام وإذاعات أخري، أبرزها: برنامج “خاطرة دعوية” الذي يقدمه وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة.

تضم قائمة البرامج المستبعدة من خريطة إذاعة القرآن الكريم: “خاطرة دعوية” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، وبرنامج “دقيقة طبية” للدكتور حسام موافي، وبرنامج “ومضة تفسيرية” وبرنامج “دقيقة فقهية”.

كان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عقد اليوم اجتماعًا مع أسرة إذاعة القرآن الكريم.

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