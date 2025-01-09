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استبعاد برنامج وزير الأوقاف السابق من إذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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استبعاد برنامج وزير الأوقاف السابق من إذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

استبعاد برنامج وزير الأوقاف السابق من إذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:35 مساءً -  قرر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  أحمد المسلماني  نقل أربعة برامج من إذاعة القرآن الكريم إلي إذاعة البرنامج العام وإذاعات أخري، أبرزها: برنامج “خاطرة دعوية” الذي يقدمه وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة.

 تضم قائمة البرامج  المستبعدة من خريطة إذاعة القرآن الكريم: “خاطرة دعوية” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، وبرنامج “دقيقة طبية” للدكتور حسام موافي، وبرنامج “ومضة تفسيرية” وبرنامج “دقيقة فقهية”.

كان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  عقد اليوم  اجتماعًا  مع أسرة إذاعة القرآن الكريم.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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