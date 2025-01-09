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أبو ريدة يزور نادي مسار للتهنئة بالفوز ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور) - أخبار كلمتك

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أبو ريدة يزور نادي مسار للتهنئة بالفوز ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور) - أخبار كلمتك

أبو ريدة يزور نادي مسار للتهنئة بالفوز ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 04:00 مساءً - قام هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة، القدم ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر عضوا مجلس الإدارة، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر نادي مسار "رايت تو دريم" وكان في استقبالهم محمد وصفي نائب رئيس النادي والمدير التنفيذي لرايت تو دريم مصر وحسام الزناتي وإسلام مجاهد وكريم حسني أعضاء مجلس إدارة النادي.  

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وتأتي زيارة وفد الاتحاد المصري لكرة القدم لنادي مسار، لتقديم التهنئة بعد تتويج فريق الكرة النسائية للنادي ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وترشيحه لجائزة أفضل فريق نسائي في ترشيحات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لهذا العام.

 

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وأعرب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال زيارته، عن فخره بتحقيق فريق مصري لهذا الإنجاز في مشاركته الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، على حساب فرق كبيرة.

 وقام بتسليم درع الاتحاد إلى نائب رئيس النادي  تقديرا لجهود "مسار" في تطوير الكرة النسائية والنهوض بها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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