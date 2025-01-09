الرياضة - 04:11 - آخر تحديث لحالة الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:11 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات الماضية، محذرة من تقلبات حالة الطقس بسبب اقتراب نوه الفيضة الكبرى وأشارت أن البلاد ستشهد أجواءً شديدة البرودة ليلاً.

حالة الطقس اليوم

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حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد، في بيانها، توجد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة، وقد يصاحبها حبات البرد.

نوه الفيضة الكبرى

تفصلنا أيام قليلة عن استقبال نوه الفيضة الكبرى التي تضرب الإسكندرية يوم 12 يناير، وتعرف بأنها نوه غزيرة الأمطار والرياح الشديدة، فهي ﻭﺍﺣﺪة ﻣن أشد ﻧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ في هذا التوقيت من كل عام، وأعلنت الأجهزة المعنية بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ القصوى ضمن خطة الاستعداد المبكر لأشد نوات موسم الشتاء 2025 وأصعبها وأشدها.

موعد نوه الفيضة الكبرى

وبحسب جدول هيئة ميناء الإسكندرية، تبدأ نوه الفيضة الكبرى بالإسكندرية يوم 12 يناير 2025، وتستمر لمدة 6 أيام، تصاحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة ونشطة، واضطراب في حركة الملاحة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 9 يناير

- درجات الحرارة في القاهرة العظمى 22، الصغرى12.

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 23، الصغرى 11.

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر العظمى 22، الصغرى 10.

- درجات الحرارة في بنها العظمى 21، الصغرى11.

- درجات الحرارة في دمنهور العظمى 21، الصغرى11.

- درجات الحرارة في المنصورة العظمى 22، الصغرى11.

- درجات الحرارة في الزقازيق العظمى 23، الصغرى11.

- درجات الحرارة في شبين الكوم العظمى 22، الصغرى12.

- درجات الحرارة في طنطا العظمى 21، الصغرى11.

- درجات الحرارة في دمياط العظمى 21، الصغرى 14.

- درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 22، الصغرى15.

- درجات الحرارة في الإسماعيلية العظمى 23، الصغرى12.

- درجات الحرارة في السويس العظمى 22، الصغرى11.

- درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 23، الصغرى15.

- درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 22، الصغرى11.

- درجات الحرارة في العلمين الجديدة العظمى 20، الصغرى10.

- درجات الحرارة في مطروح العظمى 20، الصغرى10.

- درجات الحرارة في الغردقة العظمى 24، الصغرى12.

- درجات الحرارة في الأقصر العظمى 24، الصغرى9.

- درجات الحرارة في أسوان العظمى 25، الصغرى11.

- درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 25، الصغرى10.