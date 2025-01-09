ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا - أخبار كلمتك

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأوقاف تطلق مسابقة لاكتشاف أصحاب المواهب الصوتية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأوقاف تطلق مسابقة لاكتشاف أصحاب المواهب الصوتية - أخبار كلمتك

الأوقاف تطلق مسابقة لاكتشاف أصحاب المواهب الصوتية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:50 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة "الصوت الندي" لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد.

 

لاكتشاف المواهب.. الأوقاف تطلق مسابقة الصوت الندي

وتهدف المسابقة إلى التعرف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في خدمة العمل الدعوي.

وخصصت الوزارة جوائز قيمة للفائزين، تضمنت مكافآت مالية وشهادات تقدير، إضافة إلى درع الوزارة للمتميزين. ودعت الأوقاف جميع الراغبين إلى المشاركة في أربعة فروع للمسابقة: 


- الفرع الأول: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن للأئمة والواعظات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، بشرط عدم اعتمادهم بالإذاعة أو التلفزيون. 
 

- الفرع الثاني: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن لغير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، مع نفس الشرط. 
 

- الفرع الثالث: الابتهالات الدينية، وهو فرع مفتوح للجميع. 
 

- الفرع الرابع: الإنشاد، ويشمل الأفراد والفرق الإنشادية، ويُتاح للجميع المشاركة فيه. 
وطالبت الوزارة المشاركين بسرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عبر هذا الرابط:

  

وأكدت الوزارة أن المسابقة تهدف إلى دعم الكفاءات غير المعتمدة بالإذاعة والتلفزيون، معربة عن أملها في أن تسهم المسابقة في اكتشاف أصوات ندية تثري الساحة الدعوية والفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير الصحة يناقش الخطط التنفيذية خلال عام 2025 ومراجعة صيانة المستشفيات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق