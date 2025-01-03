ما سر ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق؟ شعبة القصابين تجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:35 مساءً - سجلت أسعار اللحوم الضاني ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضي، لتتراوح أسعارها ما بين 400 و500 جنيه في معظم الأيام، على عكس السنوات الماضية التي كانت ترتفع فيها سعر اللحوم الضأن خلال موسم عيد الأضحى، ثم تتراجع أسعارها، فما هو سر عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني واستمرار ارتفاعها في الأسواق؟.

أسعار اللحوم الضاني

أسعار اللحم الضاني لم تتراجع بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى

قال شلبي جابر، عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحم الضاني لم تتراجع بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، بل ظلت في ارتفاع على عكس السنوات الماضية.

اسعار اللحمة الضاني

المصريون لا يفضلون تناول لحوم الضاني مثل الدول العربية

وأوضح «جابر» لـ «كلمتك» أن المصريين لا يفضلون تناول الـلحوم الضاني مثل باقي الدول العربية، التي تعد اللحم الضأن من أشهى وأشهر مأكولاتهم، وأيضًا اللحوم الضاني في الدول العربية هي اللحم المفضل والرئيسي إلى جانب باقي الأنواع.

شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين، كلمتك

عيد الأضحى هو الموسم الوحيد للحم الضاني في مصر

وتابع: لكن المصريون يفضلون اللحوم البقري والجاموسي وحتى الجملي، التي يقبلون على شرائها وتناولها، وهي المفضلة لديهم والأكثر استهلاكًا، بخلاف اللحم الضاني الذي يعد عيد الأضحى موسمه الوحيد في مصر، حيث يضحي المصريون بالخرفان والماعز في العيد.

اسعار اللحوم اليوم

اللحوم الضاني الأغلى سعرًا في عيد الأضحى ثم تتراجع

واستطرد: أنه خلال موسم عيد الأضحى من كل عام ترتفع أسعار اللحوم الضاني لتصبح الأغلى تقريبًا مقارنة بباقي الأنواع، ثم مع انتهاء عيد الأضحى تبدأ في الانخفاض تدريجيًا، لكن ذلك لم يحدث في الموسم الماضي.

اسعار اللحم الضاني

ما هو السبب في عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني واستمرار ارتفاعها؟

وأشار إلى أن السبب في عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني واستمرار ارتفاعها في السوق المصرية، يرجع إلى زيادة الاستهلاك، لكن ليس من المصريين، بل من الجاليات العربية التي زادت أعدادها كثيرًا خلال السنتين الماضيين.

أسعار اللحم الضاني

الجاليات العربية تستخدم اللحم الضاني المفروم

وقال شلبي: إن الجاليات العربية في مصر يفضلون تناول اللحوم الضاني، حيث يستخدمونها في جميع أكلاتهم، لدرجة أنهم يفضلون اللحمة المفرومة من الضاني وليس الجاموسي والبقري، على عكس المصريين تمامًا الذين يفضلون اللحم البقري والجاموسي المفروم لأنه أقل في نسبة الدسم والدهون.

اللحمه المفرومه

زيادة الإقبال على شراء لحم الضأن مع انخفاض نسبي في المعروض

وأضاف أن هناك إقبالا على شراء اللحم الضاني مع استقرار الإنتاج المحلي من الخرفان والماعز، وعليه فإن أسعار لحوم الضأن مرتفعة في السوق مع زيادة الإقبال وقلة نسبية في المعروض.

سعر اللحم الضاني

أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

وعن أسعار اللحوم الضاني في الأسواق، أشار إلى أن سعر اللحوم الضاني تسليم المذابح فيصل الكيلو لـ 400 جنيه، وأن أسعار اللحوم الضاني فيتراوح القائم منها ما بين 250 و270 جنيهًا.

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