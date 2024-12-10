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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:50 صباحاً - الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 07:45 ص 12/10/2024 7:45:41 AM

اسعار الفاكهة اليوم،
اسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفواكه في  سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة 
سعر الفاكهة 

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 26 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 16 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة اليوم

  1. تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  4. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  5. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة اليوم

 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.

 

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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