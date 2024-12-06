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وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الدنماركي، ويلتقي عددا من الشركات الدنماركية - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الدنماركي، ويلتقي عددا من الشركات الدنماركية - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الدنماركي، ويلتقي عددا من الشركات الدنماركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الدنماركي، والذي عقد في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدنمارك.

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وافتتح أعمال المنتدى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، وقد قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم عرض تقديمي حول بيئة ومناخ الأعمال في مصر وجهود الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت بناء مدن جديدة وإقامة شبكة طرق بمواصفات عالمية فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتي جعلت مناخ الأعمال في مصر أكثر جذبا للاستثمار.

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وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على إجراء المزيد من الإصلاحات لتهيئة المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى السوق المصري خاصة في ضوء نجاح العديد من الشركات الدنماركية في السوق المصري كشركة ميرسك.

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وأكد أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات الاستثمارية، والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز، والذي يعد بوابة لقارة أفريقيا والشرق الأوسط وانخفاض أسعار الطاقة وهو تحديدا ما يحتاجه المستثمر الدنماركي.

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وأشار إلى توافر الخبرات والتكنولوجيات المتطورة في الدنمارك وهو ما يتطلع إليه الجانب المصري.

وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تعمل على عدد من الملفات ذات الأولوية، والتي تشمل التحول الرقمي والربط التكنولوجي، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، فضلا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي عن السلع بالمواني.

وفي سياق متصل التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من الشركات الدنماركية في إطار مشاركته بفعاليات القمة الاقتصادية تضمنت شركات ميرسك، Copenhagen infrastructure partners , arla.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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