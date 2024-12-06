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بعد إلغاء الإجازات، 4 مزايا لعمل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع - أخبار كلمتك

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بعد إلغاء الإجازات، 4 مزايا لعمل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد إلغاء الإجازات، 4 مزايا لعمل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:05 مساءً - شهد، اليوم الجمعة، الموافق 6 ديسمبر 2024، انطلاقة جديدة لتسهيل حركة التجارة، حيث تم البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية بدون أيام إجازات أسبوعية أو عطلات رسمية أو أعياد، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة أيام الإجازات

جاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.

يهدف هذا القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• تسريع الإفراج الجمركي: مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

• توفر السلع بأسعار مناسبة: ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار معقولة.

• تحسين البيئة الاستثمارية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.

• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقد شهد اليوم الأول لتطبيق القرار تفاعلًا إيجابيًا من كافة الجهات المعنية، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لضمان انسيابية العمل في مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع.

كما حرصت قيادات الجمارك في كافة المنافذ الجمركية على تقديم الدعم والمساندة لرجال الجمارك للتغلب على أي تحديات قد تواجههم.

لا شك أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تسهيل انسياب حركة التجارة بمصر،  وجذب المزيد من الاستثمارات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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