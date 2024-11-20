ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - شهدت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ارتفاعًا خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، مدعومة بصعود أسعار النفط، وذلك في ظل استمرار التصعيد في حرب أوكرانيا، ووجود مؤشرات على تزايد واردات الصين من الخام.

ارتفاع أسعار النفط عند 73.63 دولار للبرميل

يشار إلى أن أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، ارتفعت بنسبة 0.5 % مع تداول برنت عند 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش.

تحركات الأسهم في منطقة الخليج

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، وزاد بنسبة 0.7 % اليوم الأربعاء بدفعة من مكاسب في قطاعات المال والعقارات والتصنيع.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5 % وسهم سوق دبي المالي وهي الشركة التي تدير البورصة 3.8 % مسجلا 1.38 درهم للسهم وهو أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر.

واستقر مؤشر سوق أبوظبي المالي.

السوق السعودي

وواصل المؤشر السعودي مكاسبه لرابع جلسة وارتفع 0.2 بالمئة مع وجود أغلب القطاعات في منطقة الصعود.

السوق القطري

فيما سجل المؤشر القطري ارتفاعًا طفيفًا مع تفوق المكاسب التي حققتها شركات الاتصالات والبنوك على إثر الخسائر التي سجلتها أغلب القطاعات الباقية.

وارتفع سهم شركة أُريد 1.3 % بينما تراجع سهم صناعات قطر 0.4 %.

ارتفاع مخزونات النفط الخام في أمريكا

وعلى صعيد آخر؛ كشفت بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في أمريكا خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، في حين انخفضت مخزونات الوقود في البلاد خلال نفس الأسبوع.

أسعار النفط تلقت دعمًا من تصاعد الحرب بين أوكرانيا روسيا

وتلقت أسعار النفط دعمًا من تصاعد الحرب بين أوكرانيا روسيا (المنتج الرئيسي للخام).

وكانت موسكو أعلنت أن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز الأميركية لضرب الأراضي الروسية للمرة الأولى.

وفي ضوء هذه التطورات، خفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاشتراطات المقيدة لشن هجوم نووي.

تأثير المستجدات على أسعار النفط

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء نقلتها رويترز إن تجدد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا يعيد التركيز على خطر انقطاع الإمدادات في سوق النفط.

مستوى الطلب الصيني على الخام

ونقلت رويترز أن بكين ربما تكون زادت مشترياتها من النفط هذا الشهر بعد فترة من ضعف الواردات. وقد أدى ضعف واردات الصين حتى الآن هذا العام إلى انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت 20% من ذروته في أبريل.

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