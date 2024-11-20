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توقعات بقفزة جديدة في أسعار الذهب - أخبار كلمتك

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توقعات بقفزة جديدة في أسعار الذهب - أخبار كلمتك

توقعات بقفزة جديدة في أسعار الذهب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - أسعار الذهب اليوم، على غرار التقديرات الصادرة عن  مصرف الاستثمار العالمي «جولدمان ساكس»، توقع بنك «يو بي إس - UBS» ارتفاع  أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.

زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وفقًا لتقديرات البنكين فإنه من المتوقع يحقق المعدن النفيس مزيدًا من المكاسب مع زيادة مشتريات البنوك المركزية. 

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أسعار الذهب، كلمتك 

وأشار "يو بي إس" إلى زيادة عمليات شراء الذهب من جانب البنوك المركزية، مرجحًا «تعزيز البنوك المركزية لاحتياطاتها من سبائك الذهب بهدف التنويع في ظل التوترات الجيوسياسية ومخاطر العقوبات، حيث لا تزال احتياطيات الذهب لدى العديد من هذه البنوك تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الأصول».   

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

رجح محللو "يو بي إس" في مذكرة بحثية، أن تشهد أسعار الذهب فترة من الاستقرار أو التحركات الضيقة بسبب قوة الدولار، والمخاوف بشأن احتمال المزيد من التحفيز المالي أو زيادة الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة قبل أن تبدأ أسعار المعدن النفيس في الصعود مجددًا. 

توقعات بارتفاعات أونصة الذهب لتصل لـ 2950 دولارًا في 2026

كما توقعوا أن ترتفع  أسعار الذهب أكثر إلى 2950 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2026.

 ارتفاع أسعار الذهب منذ مطلع العام الجاري

ارتفعت أسعار الذهب منذ مطلع العام حتى الآن بفضل شهية البنوك المركزية للمعدن الأصفر، وتحول بوصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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