تراجع سعر البيتكوين بعد وصوله لأعلى مستوى له على الإطلاق بالأمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:26 مساءً - تراجعت أسعار العملة المشفرة "بيتكوين" بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالأمس، حيث سجلت عملة بتكوين نحو 88.5 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس.

وكانت أسعار عملة بيتكوين وصلت لـ 93 ألف دولار خلال تعاملات الأمس، مدعومة بعودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتسود حالة من التفاؤل بكسر العملة المشفرة حاجز 100 ألف دولار خلال الفترة المقبلة برغم تراجعها اليوم.

أعلى مستوى للبيتكوين على الإطلاق

وسجلت العملة المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93,226.6 دولار، يوم الأربعاء، لكنها هبطت بسرعة من هذا المستوى.

ويتزامن الارتفاع الأخير مع صدور أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات، إلا أن عملة البتكوين ظلت قوية.

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