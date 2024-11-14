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التضخم في السودان يواصل ارتفاعه فوق 200% في أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

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التضخم في السودان يواصل ارتفاعه فوق 200% في أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

التضخم في السودان يواصل ارتفاعه فوق 200% في أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - كشفت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس، في دولة السودان، أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة بصورة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2024.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة داخل البلاد، فإن معدلات التضخم في البلاد ظلت فوق المئتين بالمئة في أكتوبر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن التضخم السنوي بلغ 211.48 بالمئة في أكتوبر مقابل 215.52 بالمئة في سبتمبر و218.18 بالمئة في أغسطس.

وذكر الجهاز في بيان، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر سجل ارتفاعا بواقع 4.50 بالمئة عن سبتمبر.

بنك السودان يطرح عملة نقدية فئة الألف جنيه

 

أعلن بنك السودان المركزي عن طرح عملة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، على أن يتم توريد هذه الفئة تدريجيًا إلى المصارف، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لحماية العملة الوطنية، وضبط عمليات طرح فئات نقدية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مكافحة السوق الموازية لأسعار الصرف.

وأكد البنك المركزي السوداني في بيان رسمي أنه تم «إصدار ورقة نقدية من فئة الألف جنيه، وعلى جميع البنوك والمصارف المالية استلام العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين وحفظها في حساباتهم، ما يسهم في تمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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