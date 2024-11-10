زيادة جديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل بالأسواق "مستند" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ زيادة في الأسعار اعتبارًا من أمس الموافق 9 نوفمبر 2024.

وتم تحديد أسعار البيع النهائي للمستهلك للعبوة المكونة من 20 سيجارة طبقا للمستند الذي حصلت عليه كلمتك:

وينستون أحمر: 60 جنيهًا

وينستون أزرق: 60 جنيهًا

وينستون سيلفر: 60 جنيهًا

وينستون كاستر: 60 جنيهًا

وينستون توت: 62 جنيهًا

كامل أصفر: 65 جنيهًا

كامل أزرق: 65 جنيهًا

كامل اكتفيت: 68 جنيهًا

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