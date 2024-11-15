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أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:41 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وذلك عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري حيث فقد نحو 200 جنيه في الجرام.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4085 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3575 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3064 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28600 جنيهًا.

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 14- 11- 2024

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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