أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:41 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وذلك عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري حيث فقد نحو 200 جنيه في الجرام.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4085 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3575 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3064 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28600 جنيهًا.

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 14- 11- 2024

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