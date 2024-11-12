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مصر تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة المقبلة لــ ملياري دولار، تصرف في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

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مصر تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة المقبلة لــ ملياري دولار، تصرف في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

مصر تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة المقبلة لــ ملياري دولار، تصرف في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:07 مساءً - صندوق النقد الدولي، طالبت مصر صندوق النقد الدولي بزيادة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار بدلا من  1.3 مليار دولار، والتي من المقرر صرفها عقب الانتهاء من المراجعة التي يجريها فريق الصندوق في القاهرة حاليًّا، بحسب “ الشرق بلومبرج ”.

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المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي


وحسب" الشرق بلومبرج ": بدأ الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مطلع الشهر الجاري، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.


زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار

كما اتفقت مصر في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.

 

زيادة قيمة الشريحة الرابعة التي ستصرف عقب المراجعة


وحسب “ الشرق بلومبرج ” طالبت  الحكومة المصرية زيادة قيمة الشريحة الرابعة التي ستصرف عقب المراجعة، عقب إنجازها أكثر من المطلوب منها خلال المراجعة الحالية، وأشادت كريستالينا جورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها لمصر قبيل مراجعة اتفاق القرض بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة وسط الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن القاهرة أظهرت "متانة واضحة" في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها "حواجز قوية" ضد الصدمات الخارجية. 


جدير بالذكر في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.

 


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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