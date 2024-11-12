مصر تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة المقبلة لــ ملياري دولار، تصرف في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:07 مساءً - صندوق النقد الدولي، طالبت مصر صندوق النقد الدولي بزيادة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليار دولار، والتي من المقرر صرفها عقب الانتهاء من المراجعة التي يجريها فريق الصندوق في القاهرة حاليًّا، بحسب “ الشرق بلومبرج ”.

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المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي



وحسب" الشرق بلومبرج ": بدأ الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مطلع الشهر الجاري، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.



زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار

كما اتفقت مصر في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.

زيادة قيمة الشريحة الرابعة التي ستصرف عقب المراجعة



وحسب “ الشرق بلومبرج ” طالبت الحكومة المصرية زيادة قيمة الشريحة الرابعة التي ستصرف عقب المراجعة، عقب إنجازها أكثر من المطلوب منها خلال المراجعة الحالية، وأشادت كريستالينا جورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها لمصر قبيل مراجعة اتفاق القرض بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة وسط الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن القاهرة أظهرت "متانة واضحة" في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها "حواجز قوية" ضد الصدمات الخارجية.



جدير بالذكر في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.



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