موعد بدء فترة السماح لبطاقة الخصم من بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 11:30 ص 11/9/2024 11:30:43 AM

يتسائل العديد من عملاء بنك القاهرة حول المده المخصصة للسداد في بطاقة الخصم المباشر.

واوضح بنك القاهرة أن فترة السماح تصل ل55 يوم ابتداء من يوم 6 في الشهر.



خصائص بطاقات بنك القاهرة

ومن جانب آخر تشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:



1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

5- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.

6-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

7- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء

عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

8- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

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